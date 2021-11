Gf Vip, Giucas Casella ipnotizza lo studio, ma i social svelano la bufala: «È tutto falso»

GF Vip, Giucas Casella ipnotizza lo studio, ma i social svelano la bufala: «E' tutto falso». L'illusionista abbandonamomentaneamente la casa per sfidare Alfonso Signorini a rimanere con le mani legate fìgrazie ad uno dei trucchi che lo hanno reso più famoso in assoluto.

Il gioco delle mani legate è stato uno dei trucchi più famosi di Giucas Casella. Signorini venerdì scorso ha sfidato l'illusionista a replicare il gioco con lui e con tutto il pubblico a casa. «Ascoltatemi attentamente - dice concentratissimo Giucas Casella una volta arrivato in studio - Fatelo tutti, stringete e legate le vostre mani sempre di più. Sentite che si saldano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre e penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando loro dico io». Partecipano al gioco anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Mentre Signorini lascia andare subito le mani scherzando con Giucas e chiamandolo "sòla", le due opinioniste restano legate, e anzi la Volpe sembra addirittura essere preoccupata. Trucco riuscito quindi, ma qualcuno del pubblico che si trovava in studio durante la diretta ha fatto in tempo a fotografare un cartello degli autori e a pubblicarlo sui social. Sul cartello si legge chiaramente: «Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate». Su twitter il pubblico si divide, c'è chi scrive: «E' tutto falso», e chi giura invece di esser rimasto davvero con le mani bloccate.