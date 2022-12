Gf Vip, Oriana è incinta? «Ho un ritardo»: la rivelazione choc e le "botte" ad Antonino. Luciano rischia grosso: le anticipazioni di stasera

Stasera in tv alle 21.40 su Canale 5 torna per un altro appuntamento il Gf Vip. Sicuramente al centro della puntata un focus sarà dedicato a Oriana Marzoli che tra confessioni e massaggi hot sta tendendo le luci dei riflettori puntate su di se. Che sia solo una strategia? Possibile visto che la venezuelana è regina dei reality. Fatto sta che l'ex dama di Uomini e Donne (versione spagnola) dopo aver fatto parlare di se per essersi avvicinata ad Antonino Spinalbese, che dopo aver passato con lei qualche notte sotto le soperte si dichiara piu' preso da Ginevra Lamborghini, ora fa una confessione choc.

Gf Vip, Oriana diventa un caso

Dopo alcune notti di fuoco l'hair stylist non ne ha voluto più sapere nulla e ha deciso di mettere un punto a quello che stava nascendo tra i due. Dopo vari tira e molla, poi però le cose sono cambiate, nuovamente, e la showgirl venenzuelana si è ritrovata sotto le coperte con l'ex di Belen Rodriguez a scambiarsi coccole e abbracci. Poi il caos: Oriana ha confessato di avere un ritardo.

La confessione della vippona ha scatenato le reazioni social con molti utenti che tra l’altro hanno anche ipotizzato che c’entri qualcosa Antonino. Ipotesi a cui altri utenti credono impossibile per una questione di tempistiche. Insomma dalle anticipazioni del Gf Vip di stasera Oriana sarà sicuramente al centro della puntata. Oltre all'ipotesi che la vippona possa essere incinta si accende un'altra polemica intorno a lei inerente a delle percosse che la stessa ha fatto su Antonino. Negli scorsi giorni, infatti, sui social sono circolati diversi video che mostravano la gieffina alzare le mani sull’ex di Belen Rodriguez. Il web si è diviso, tra chi pensa siano dei gesti scherzosi, considerando anche il rapporto molto fisico tra loro, e chi invece ha visto malizia nei suoi gesti, dettati dalla rabbia provata per essere stata accantonata dopo diverse notti di passione. La venezuelana è stata infatti rifiutata da Antonino, che non ha voluto dormire con lei, dando seguito all’allontanamento degli scorsi giorni.

Le rivelazioni di Edoardo Vianello su Wilma Goich

Nel frattempo Oriana si è avvicinata a Giaele De Donà, anche lei allontanata da Spinalbese. Al centro della puntata del reality di Alfonso Signorini ci sarà spazio però anche per Wilma Goich viste le rivelazioni che Edoardo Vianello, suo ex, ha rilasciato al settimanale Nuovo. Secndo il re dell'alligalli infatti sarebbe stata proprio Wilma a mettere fine al loro matrimonio perché si era innamorata di un altro uomo. Il cantante entrerà nella casa per dire la (sua) verità?

#gfvip #nikiters #orianamarzoli



ma guarda un po Antonella che fa tanto l'amica di Oriana e poi è dalla parte di Antonino



grazie Edoardo per averci dato l'ennesima prova di quanto Antonella sia pessima, falsa, giocatrice...

👏👏👏😂😌 pic.twitter.com/eLjzGICJmd — La malmostosa (@VanessaXx91) December 5, 2022

Stasera inoltre secondo le anticipazioni del Gf Vip che circolano in rete potrebbe entrare Manuella Carriero per leggere a Luciano Punzo, suo ex, una lettera che la produzione finora non ha mai mandato in onda.

Nikita e Luca in crisi

Momento difficile anche per Alberto che rientrato a casa dopo il Covid ha trovato tutti contro di se. E anche Nikita non se la passa bene. Dopo l’avvicinamento iniziale con Luca Onestini, i due stanno avendo diversi scontri e non riescono a fidarsi.

Edoardo e Micol, frizioni continue

In crisi anche Edoardo Tavassi che si dice stanco di essere sempre lui ad avvicinarsi a Micol Incorvaia, che quale continua a essere attaccata da più parti, tanto che sua sorella Clizia Incorvaia su Instagram ha annunciato di stare valutando insieme alla sua famiglia le opportune azioni per preservare il decoro della gieffina. Il tutto è accaduto dopo una storia pubblicata dal padre di Antonella Fiordelisi contro la sorella dell’influencer, un errore di condivisione tramite Deianira Marzano. Non un periodo facile per Micol e forse tutte queste difficoltà stanno incidendo sul rapporto che non decolla con Tavassi.

I nominati

Stasera inoltre, dopo la parentesi Covid, tornano le eliminazioni. In nomination ci sono Micol Incorvaia, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo e, stando ai sondaggi che circolano in rete, c’è un grande candidato all’eliminazione. Si tratta dell’ex di Manuela Carriero, che ha raggiunto solo il 15% delle preferenze sul web. Molto meglio Patrizia, col 35%, e soprattutto Micol, che ha accumulato quasi il 50% delle preferenze del web.