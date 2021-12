Gf Vip, Alfonso Signorini e Lulù Selassiè: il botta e risposta irrita il conduttore: «Chiedi scusa»

Dopo la scorsa puntata Lulù Selassiè si è scagliata contro Maria Monsè. Si è tornati a parlare la scorsa puntata del comportamento poco comprensibile che la principessa ha tenuto dopo il televoto che aveva messo due delle princess a rischio eliminazione ma dopo la diretta la nuova entrata ha chiesto scusa alla principessa. «Abbiamo fatto pace perchè io accetto sempre le scuse». Miaria è da poco entrata ma l'ingresso sembra proprio essere stato a gamba tesa. Di Lulù non sopporta gli atteggiamenti e la accusa di utilizzare la scusa degli attacchi di panico ogni volta che si rende conto di suerare i limiti. «Si comporta in maniera indegna e dopo dice che ha un attacco di panico. È una furbata questa, solo una persona viziata la prende in questo modo». Ma Lucrezia non ha accettato le parole della Monsè. «Non mi parlare mai più idiota che non sei altro, stupida. Mi ha rotto i cogl**ni. Come ti permetti di giudicare gli attacchi di panico?». Ma ora pace è fatta, anzi era fatta, perchè stasera Alfonso ha mandato in onda una clip con i confessionali delle parole dette dalla nuova gieffina. «È una maleducata senza alcun rispetto, arrogante e furba. Io soffro di attacchi di panico e non sono così»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, la storia di Lulù Selassiè: «A volte non... TELEVISIONE Gf Vip, «Idiota»: scoppia la lite tra Lulù e Maria... PERSONE Gf Vip, Maria Monsè è la nuova vippona: da Non è... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan sotto le coperte con Biagio D'Anelli:... TELEVISIONE Gf Vip, tra Alex Belli e Soleil Sorge la passione esplode: cosa... GF VIP Alex Belli lascerà il Gf Vip? Cosa dice prima che la regia lo... TELEVISIONE GFVip, Soleil contro Miriana: scene mai viste, cosa è accaduto... FINZIONE O REALTA'? Alex Belli e la frase (all'orecchio) a Soleil: «Quello che... TELEVISIONE Gf Vip, la rivoluzione: ecco chi esce, chi entra. C'è... SOCIAL Gf Vip, Delia Duran lascia casa di Alex Belli: «Addio... LO SCAMBIO Gf Vip, Maria Monsè entra in casa ma per Giucas Casella...

Gf Vip, Signorini perde le staffe

«Allora Lulù tu probabilmente non avevi visto questi confessionali di ieri pomeriggio, pensi ancora di accettare le scuse?», Lulù è rassegnata. «A me non va di tornare a discutere mi ha chiesto scusa e se dopo ha continuato a insultarmi peggio per lei ma per me va bene ed è superata»

Poi Alfi però vuole far fare un passo indietro anche alla princess. «Tu non devi chiedere scusa per gli insulti?»

Lulù non sente ragioni. «No, mi spiace per le parole dette, ma chi si permette di giudicare un attacco di panico sbaglia». La situazione si accende e Maria riprende la parola. «Io soffro di attacchi di panico quindi li conosco bene e so che non avvengono qua. io da te non mi aspetto le scuse perchè sei giovane ma è sbagliato»

Ma Alfonso su questo non è d'accordo. «L'età non giustifica la maleducazione. Sei dai dell'idiota a una persona chiedi scusa»

La principessa prova a glissare: «Accetto le scuse e per me è finita qui, non voglio perdere tempo a discutere»

Alfonso a questo punto perde la pazienza: «Fa parte del programma discutere senno sai che ti dico, lasciamo perdere così e chiudiamo tutto e ci vediamo venerdì prossimo»

Poi, dopo un bel respiro profondo, Signorini prova a far ragionare La Selassiè. «il modo migliore per uscirne è chiedere scusa delle parole pesanti»

Lei mentre si sistema i codini. «L'ho appena fatto». Da qui il botta e risposta.

«Io non l'ho sentito» incalza il conduttore, «Lo rifaccio, ti chiedo scusa per le parole dette, l'ho detto 2 volte». Lulù sembra ancora non riuscire ad accettare i consigli.

Scuse imboccate all'unica gieffina che ha ricevuto finora un richiamo ufficiale dalla produzione del reality.

Gf Vip, Maria Monsè entra in casa ma per Giucas Casella è Adriana Volpe: e lei lascia lo studio

Tutti contro la Monsè?

Poi Sonia Bruganelli prende la parola dallo studio: «Io spero per Maria che tutto questo astio sparso nella casa sia per farsi notare perchè è troppo. Andare contro Lulù è facile perchè non ha maschere ne filtri. Mi spiace perchè Maria è mamma e il fatto che non abbia la consapevolezza di doverla aiutare mentre aveva un momento di grossa difficoltà, che non è giustificabile. Ma da mamma te hai deciso di mettere in copertina tua figlia con la storia del naso e tutto il resto»

Io non mi sarei permessa di giudicare questo atteggiamento se non fosse accaduto che Lulù mi ha etichettata in un modo che a me ha fatto soffrire perchè mi hanno dato della falsa.

Soleil e Katia su questo sono daccordo: «Maria è stata emarginata all'inizio»