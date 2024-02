Gary Sinise, morto il figlio dell'attore di Forrest Gump: aveva 33 anni. «Abbiamo il cuore spezzato e abbiamo fatto del nostro meglio»

È morto Mac, il figlio 33enne di Gary Sinise, attore e regista statunitense, dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stato il padre, che ha rivelato la tragica scomparsa avvenuta lo scorso 5 gennaio attraverso una nota: «Come ogni famiglia che sta vivendo una perdita del genere, abbiamo il cuore spezzato e abbiamo fatto del nostro meglio.

La famiglia Sinise

Gary Alan Sinise è un noto attore statunitense, famoso per aver recitato nel film di Robert Zemeckis “Forrest Gump” e nella serie tv “Criminal Minds: Beyon Borders”. Sposato dal 1981 con l'attrice Moira Harris, la coppia ha avuto tre figli: tra questi McCanna Anthony nato nel 1990. Il giovane era un appassionato batterista a cui ormai 5 anni fa è stata diagnosticata una rara forma di tumore spinale, il cordoma. Negli ultimi tempi Mac si è dedicato, per quanto ha potuto, totalmente alla musica, «portando termine il suo ultimo album», come ha raccontato il padre Gary.

La malattia

Al giovane Sinise è stato diagnosticato un cordoma nell’agosto 2018, appena due mesi dopo la diagnosi fatta alla madre Moira un cancro al seno al terzo stadio. La donna si è curata e ora è in completa remissione. Il tumore di Mac, invece, non ha una cura e nel tempo si è diffuso rendendo il ragazzo sempre più invalido.