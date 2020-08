Gaia Bianchi nella bufera: «Con discoteche chiuse non vado più a scuola». La risposta di Tommaso Zorzi è epica

Discoteche chiuse, la TikToker Gaia Bianchi nella bufera «Non vado più a scuola». La risposta di Tommaso Zorzi è epica. Con oltre 1 milione di follower la Bianchi, che ha solo 16 anni, torna nell'occhio del ciclone dopo le sue dichiarazioni sulle storie di Instagram, salvo poi far marcia indietro. Troppo tardi.

16 anni

Le reazioni

è una TikToker di 16 anni molto seguita sui social. Lo scorso aprile era finita nella bufera per aver violato laed essere andata ad una festa a casa di amici in piena emergenza. La giovane milanese è finita nuovamente sotto l'occhio del ciclone dopo che sulle sue storie Instagram ha così commentato la chiusura delle discoteche da parte del: «Se chiudete le discoteche io non vado a scuola».Dichiarazioni che sono esplose sul web e mandto in tendenza l'hashtag #GaiaBianchiisOverParty. A rispondere in modo ironico e divertente ci ha pensato un altroe prossimo probabile concorrente del: «Se queste sono le premesse mi viene da piangere. Comunque parlando della signorina in questione non mi sembra che il tuo banco avesse i solchi per quanto tu sia stata china sopra a leggere i libri, quindi non mi preoccuperei».

La Bianchi ha fatto delle nuove storie per rispondere alla valanga di insulti che ha ricevuto cercano di spiegare meglio il suo punto di vista e dichiarando di essere stata fraintesa: «Vogliono dare la colpa a noi ragazzi, ma il problema è questa governo di m***a, perchè lo sapevano che a ferragosto ci sarebbe stata gente»

