Gabriel Garko e il bacio “test” a Barbara D’Urso. Poi, la domanda imbarazzante: «Perché non porti la fede?»

Gabriel Garko s'è raccontato alla trasmissione televisiva di Canale5 Live – Non è la D’Urso, trasmessa ieri lunedì 11 novembre. L’attore è stato invitato a presentare il suo libro Andata e ritorno e per incontrare due fan nell'ascensore. Appena entrato in studio, ha subito punzecchiato Barbara D’Urso che, nel consueto invito agli spettatori a fare insieme il conto alla rovescia di un minuto prima del ritorno in studio, ha iniziato a contare da 69:

Dopo mi spieghi per quale motivo il minuto è partito da 69

La conduttrice ha replicato:

Quanto sei scemo, mi sono imbrogliata

.

Ti sei perso la puntata di ieri sera di Live #noneladurso? Nessun problema, per basta andare sul sito di @MediasetPlay o semplicemente cliccare qui sotto! 👇🏻https://t.co/bTTcSUX0jE — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 12 novembre 2019



Poi, s'è discusso sul giallo della fede sparita da qualche tempo. La conduttrice ha subito detto:

Non hai la fede stasera, non hai messo la fede?

. L’attore ha spiegato di averla torta perché la persona che ama, di cui non ha mai svelato l'identità, lo avrebbe fatto arrabbiare:

No, è già stata oggetto di parecchio clamore questa fede. Perché l’ho tolta? Perché sì. Se mi hanno fatto arrabbiare? Sì, è possibile

.

Barbara D’Urso, allora, è passata a parlare delle accuse secondo le quali l’attore avrebbe fatto dei ritocchini al viso:

Io sono davanti a Gabriel e vi assicuro che non è rifatto. Ti darei un bacio in bocca…

. Garko allora l’ha invitata a farlo e così i due si sono dati un bacio sulle labbra. La conduttrice ha confermato:

Le labbra non sono rifatte, gli zigomi non sono rifatti, Gabriel Garko non è rifatto

.

», ha detto divertito Garko.