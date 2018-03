Frizzi, Signorini rivela: "Fabrizio sapeva che sarebbe morto, aveva un cancro inoperabile"

di Alessia Strinati

Dietro la morte disi nasconde un male che spaventa sempre più. Il conduttore deaveva fatto capire di non stare bene e di non essere guarito e quella che sembrava essere stata solo un'ischemia aveva tempi di ripresa molto più lunghi del previsto.La verità, svelata da Antonio Signorini, è che Frizzi aveva un cancro. A Matrix il giornalista ha raccontato che il motivo della debolezza e della sofferenza del conduttore era dovuto a delle gravi metastasi. Dopo il malore, l'ischemia che gli è costata un immediato ricovero, i controlli fatti nei giorni successivi hanno mostrato un tumore che aveva ormai preso diversi organi ed era quindi inoperabile .Purtroppo quindi Frizzi sapeva che non avrebbe potuto fare molto, sapeva che la sua vita non sarebbe stata più quella di prima: «E Fabrizio a quel punto era a un bivio: o rimanere a casa e aspettare il momento oppure andare in televisione a fare il suo lavoro e a portare ancora una volta il sorriso a casa della gente», spiega Signorini che conclude: «È questo il vero miracolo che ha fatto Fabrizio Frizzi».