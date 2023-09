Fiorello: «Tornerò a Sanremo con Gerry Scotti. La nuova casa di Viva Rai 2? Ecco dove sarà e sono felicissimo»

Fiorello torna al varietà.

Non di sabato ma di lunedì. E a novembre torna con Viva Rai 2. Al Festival della Comunicazione a Camogli il conduttore più divertente della televisione italiana annuncia il suo ritorno. E lo fa a modo suo, secondo i suoi tempi: «L’idea del ritorno in prima serata mi è venuta da un po’, ma quando ho visto la puntata di Techetechetè dedicata a me e il successo che ha avuto, mi sono convinto che sì, forse è tornato il momento di fare un programma di varietà in prima serata. L’ultima volta è stata nel 2011, ma voglio farlo cambiando un po’ le carte in tavola».

Il nuovo programma

E cambiare le carte in tavola significa per esempio che un programma non deve più durare tre o quattro ore. «Quei programmi hanno fatto il loro tempo. E anche la fissazione del sabato sera può essere superata. Vorrei un programma in un giorno diverso, anche di lunedì, e che duri al massimo un’ora e venti minuti». Sarà accontentato?

Sanremo

Intanto Fiore accontenta il suo amico Amadeus e annuncia il suo ritorno al Festival di Sanremo: «Sarò all’ultima serata e come sempre giocherò con il mio amico Amadeus. Se poi, come spero, ci sarà anche Gerry Scotti meglio ancora; è un amico, un grande uomo di spettacolo e come me e Amadeus viene dalla stessa scuola di Radio deejay».

Viva Rai2

Infine Viva Rai 2. Cambia location e pure giorno di inizio: «Questa seconda edizione inizierà un mese prima rispetto al 2022,la prima puntata sarà il 6 novembre. Come è noto, lasciamo via Asiago e posso confermare che il nuovo sito si trova davanti all’entrata dello Stadio del Nuoto al Foro Italico, non lontana dall’obelisco. E io sono contentissimo».