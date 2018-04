Fiorello su Radio2 ritira in diretta un "buono" per il premio â€‹David di Michelangelo Video

A Radio2 a "Non è un paese per giovani", il conduttore Giovanni Veronesi e Margherita Buy consegnano a Fiorello un buono per ritirare il premio David di Michelangelo:

isto che il cinema non ti ha mai premiato, lo facciamo noi

«V».Un premio che sarà fatto con gesso e sapone da un detenuto di Rebibbia, dice Veronesi. Scherza anche Fiore spiegando il suo contributo al cinema. «Rinconosco i miei limiti - dice - e ricordo che per girare tre minuti con Gabriele Muccino... Mi ha detto "famme uno sguardo normale". E io ho detto: com'è? E abbiamo perso perso 20 minuti per capire, figurati a girare un film di un'ora e mezza...».Poi la domanda di Veronesi: «Fiorello senti, ma quando torni a Radio2?». E lui: «Non appena tolgono 3 o 4 programmi».