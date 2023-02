Filippo Bisciglia e il Morbo di Parthes: cosa è la malattia infantile rara che colpisce l'anca? Età, fidanzata e carriera: tutto sul conduttore

Filippo Bisciglia è un conduttore romano, attore e showman italiano, noto al pubblico per essere stato prima concorrente del Grande Fratello 6 e poi conduttore del reality Temptation Island. Stasera in tv sarà ospite dell'ultima puntata di Boomerissima il fortunato show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2.

Filippo Bisciglia, chi è

Filippo Bisciglia nasce a Roma nel 1977 (45 anni), sotto il segno zodiacale del Cancro. Si è diplomato alla scuola alberghiera e ha praticato tennis a livello agonistico per diversi anni. I genitori, oggi in pensione, hanno sempre supportato il conduttore. Papà Piero era un rappresentante d’abbigliamento per uomo, la mamma impiegata presso una ditta. Completa la famiglia Bisciglia una sorella ragioniera.

La malattia

Non tutti sanno che da piccolo Filippo è stato colpito da una malattia chiamata Morbo di Parthes. La rara condizione infantile colpisce l'anca ed è nota anche come Legg-Calvé-Perthes, dal nome dei tre medici che hanno descritto per primi la condizione. Si verifica quando l'apporto di sangue alla testa del femore è temporaneamente interrotto. Filippo fin dall’età di tre anni ha vissuto con il rischio di perdere le gambe; ma, fortunatamente, grazie a una cura sperimentale e al sostegno della famiglia, è riuscito a superare questo brutto male. Non solo la malattia che ha sconvolto la vita di Bisciglia, ma anche quella che ha sconvolto la vita di sua madre Elisabetta. Quest’ultima, infatti, in passato ha combattuto contro un tumore. I brutti momenti vissuti da entrambi hanno fatto in modo che fossero più uniti che mai.

La carriera

Filippo Bisciglia debutta nel 1996, a soli 19 anni, con lo spot pubblicitario della Mini Rover Coupé. Tuttavia, il successo arriva nel 2006 con la partecipazione al Grande Fratello, la sesta edizione del noto reality condotta da Alessia Marcuzzi. Qui Bisciglia si classifica al secondo posto dietro Augusto De Megni. Inizialmente nel reality brilla per le sue doti da Latin Lover: entra fidanzato con Flora Canto che però lascia in diretta tv per mettersi con la concorrente Simona Salvemini. Ma grazie alla popolarità raggiunta con il reality le porte del mondo dello spettacolo si aprono per Filippo. L'ex gieffino diveta così testimonial di numerosi marchi di abbigliamento e nel 2007 esordisce alla conduzione con il programma Stai all’Okkio su Mediaset Premium. Nello stesso anno partecipa anche a Il candidato di Marco Liorni e Distraction con Teo Mammucari; e incide un disco, Sto parlando con te, prodotto dall’etichetta di Eros Ramazzotti. Nel frattempo si dedica alla recitazione, accettando delle parti nelle fiction Un posto al sole e Distretto di Polizia. Nel 2012 passa in Rai come inviato di Punto su di te!, condotto da Claudio Lippi ed Elisa Isoardi. Ma è nel 2014 che arriva la vera svolta per la carriera.

Temptation Island, perchè non va piu' in onda?

Filippo Bisciglia viene scelto per la conduzione di Temptation Island, reality dei sentimenti firmato da Maria De Filippi, ruolo in cui eccelle. Il presentatore infatti è in grado di gestire con estrema empatia e garbo ogni situazione, ponendosi anche come diplomatico mediatore tra le coppie, o prendendo le parti, talvolta, di qualche concorrente. Da allora è volto del programma e non manca di apparire in televisione come ospite di numerose trasmissioni. Da Tale e quale Show ad Amici celebrities, Filippo è sempre in prima fila. Poi tutto cambia. Sorprendentemente, Temptation Island non viene rinnovato per la stagione 2022, sembra per un mancato accordo tra la società che detiene i diritti internazionali del format e la Fascino di Maria De Filippi. Bella botta per Bisciglia.

La vita privata di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia dal 2007 è fidanzato con Pamela Camassa ex modella e personaggio televisivo nata a Prato il 22 aprile 1984 (età 38 anni). I due vivono a Roma, non sono sposati e mentre Filippo si dice pronto a diventar padre, Pamela la pensa diversamente perché ha paura di non essere all'altezza. La prima relazione Filippo l'ha avuta a 17 anni quando era fidanzato con Arianna. La relazione finisce a causa della gelosia di lui che però, pentito, esprime il desiderio di incontrarla nuovamente per porgerle le proprie scuse. Poi il conduttore si fidanza con Flora Canto, ora moglie di Enrico Brignano, che molla in diretta tv al Gf per Simona Salvemini, durante il Grande Fratello.

Instagram

Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 1 milione di follower. Filippo condivide con i suoi follower momenti di vita quotidiana e le sue passioni. Dal tennis al padel agli amici e anche la buona cucina, la bacheca di Filippo è piena di scatti che ricevono migliaia di like.