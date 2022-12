Rod Stewart, ansia per il figlio Aiden: a 11 anni crolla per un malore durante una partita di calcio

Momenti di panico per Rod Stewart. La celebre rock star ha fatto sapere che suo figlio Aiden è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere crollato a terra per un sospetto attacco di cuore, una sorta di «malore improvviso». Il piccolo Aiden (11 anni) si è accasciato mentre giocava una partita di calcio. Il musicista, 77 anni, ha detto che il figlio è improvvisamente diventato blu in viso, svenendo subito dopo. Aiden era impegno con la sua squadra gli Young Hoops. Sir Rod ha ha rilasciato un'intervista alla rivista FourFourTwo in cui ha raccontanto il momento: «Pensavamo che Aiden avesse avuto un infarto. Era diventato paonazzo e poi ha perso i sensi. È stato spaventoso, fortunatamente in ospedale ci hanno detto essere stato un attacco di panico».

Periodo non felicissimo per l'artista scozzese che già una settimana fa ha dovuto dire addio al fratello Bob scomparso a 88 anni.

