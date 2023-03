Fedez torna sui social: «Uno psicofarmaco mi ha dato gravi effetti collaterali, non riuscivo a camminare»

Fedez ritorna dopo una lunga assenza sui social per dare notizie sulla sua salute. Sceglie Instagram per aggiornare i fan sulle sui condizioni. "Ritorno dopo una lunga assenza sui social". In molti si chiedevano il motivo per cui il marito di Chiara Ferragni fosse sparito. "Escono quotidianamente notizie su di me e la mia famiglia, è giusto che vi dica io cosa è successo".

Chiara Ferragni e Fedez, ma quale separazione: ecco le foto che smentiscono la crisi

Fedez come sta? Lo psicofarmaco prescritto

"Devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas", dice mentre si riprende in video. "Un evento traumatico, solo oggi mi rendo conto di quanto non abbia curato la salute mentale, affidandomi solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi". Poi rivela che ne ha trovato uno, tuttavia non indicato per me. "Da gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco molto forte, mi ha cambiato e agitato". Fedez spiega che ha avuto degli effetti collaterali forti.

Gli effetti collaterali

Tra gli effetti collaterali sofferti da Fedez ci sono tic nervosi alla bocca, che gli hanno impedito di parlare in maniera libera. Ecco quindi spiegato il motivo della balbuzie che aveva accusato durante il lavoro e che aveva portato in molti a chiedersi a cosa fosse dovuta.

L'effetto rebound

Il rapper ha dovuto sospendere il farmaco, senza però scalarlo. "Non si fa di solito - dice -, tranne in casi gravi. Ho avuto un effetto rebound". Le conseguenze? "Oltre a darmi un annebiamento a livello cognitivo, ho avuto degli spasmi che mi hanno impedito di camminare". Poi nausea e mal di testa. "Ho perso 5kg in 4 giorni". Una condizione che gli ha impedito di svolgere il suo lavoro".

Come sta ora

Ecco perché non ha potuto essere presente al processo per la strage di Corinaldo e presentare la nuova edizione di Lol. Come sta ora? "Ho ancora le vertigini, ma giorno dopo giorno miglioro". Poi piange e si commuove. "Ora voglio focalizzarmi sulla mia famiglia e mia moglie. Mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta mediatica immeritata. Se posso darvi un consiglio, prendetevi cura della vostra salute mentale. Perché, se non lo farete, le vostre ferite lo reclameranno".

Il messaggio alla moglie

Fedez posta poi una foto in cui intreccia la sua mano con quella della moglie, commentando: «Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita (come una grave malattia o un grande lutto) abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva e non trascurate le vostre emozioni ne quelle delle persone che vi stanno accanto. Un abbraccio». Un post condiviso contemporaneamente anche da Chiara Ferragni nel suo profilo Instagram.