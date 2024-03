Fedez, l'offerta a Luis Sal per Muschio Selvaggio: «I soldi stanno finendo, ma sono disposto a pagare le sue quote più del valore attuale»

Fedez chiude (almeno per ora) il suo podcast Muschio Selvaggio.

Ieri è andata in onda l'ultima puntata ma la questione sul futuro del progetto è più che mai aperta. La battaglia legale in corso tra il rapper e Luis Sal sulle quote della società di gestione è solo agli inizi.

Fedez: «Muschio Selvaggio, ultime tre puntate. Non è opportuno andare avanti così». Accolto il ricorso di Luis Sal

L'ultima puntata, cosa è successo

Durante l’introduzione dell’ultimo episodio, quello uscito l’11 marzo, Fedez ha esposto la sua determinazione nel non vedere il progetto arrestarsi: «Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche di più di quello che è il valore attuale», ha detto conversando con Davide Marra, nuovo co-conduttore al posto di Luis Sal. Seguiranno solo tre ulteriori puntate già registrate, dopo di che il futuro del podcast dipenderà dall’esito delle dispute legali.

I soldi

Fedez ha descritto una situazione di stallo preoccupante: «La situazione attualmente è in una fase di stallo. I soldi stanno letteralmente finendo. Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente di fare“. Di fronte a queste difficoltà, proseguire sembra diventare sempre più arduo: “La situazione è parecchio complessa e viste le ultime vicissitudini non reputiamo più andare avanti perché non avrebbe senso continuare così. Sta diventando una situazione insostenibile per tutti lavorativamente parlando”.

L’apprezzamento per l’impegno di Mr. Marra non è mancato, con Fedez che ha espresso il suo ringraziamento per il supporto ricevuto: “Non vogliamo entrare nel merito della vicenda legale – ha sottolineato – Il tema è il futuro di questo podcast“. La pausa del podcast è stata riaffermata da Fedez anche attraverso una storia su Instagram.