Fabrizio Frizzi, il grande omaggio di Miss Italia che vedrà protagonista Carlotta Mantovan

Il giusto omaggio ad un grande protagonista di una kermesse intramontabile.si appresta a rendere onore a, che in più occasioni è stato il grande protagonista alla conduzione del programma., l'organizzatrice della manifestazione, ha infatti annunciato che in ricordo del conduttore, scomparso lo scorso marzo all'età di 60 anni, sarà istituita unada assegnare ad una delle concorrenti in gara.A consegnare la fascia speciale alle aspiranti Miss, secondo le intenzioni di Patrizia Mirigliani, sarà, giunta seconda nell'edizione 2001, quando conobbe Frizzi e con cui avviò una relazione pochi mesi dopo, culminata nella nascita della figlia, Stella, nel 2013, e nel matrimonio dell'anno successivo. Non è ancora chiaro se la presenza di Carlotta sia confermata al 100%, ma è molto probabile che la 36enne veneta non mancherà di partecipare ad un commosso e sentito ricordo del marito, da parte di una manifestazione che l'ha sempre visto come vero e proprio mattatore.«Fabrizio Frizzi manca tantissimo a tutti, entrava nelle case con leggerezza e garbo. Durante la finale omaggeremo Fabrizio con un ricordo nel momento centrale del programma» - ha dichiarato Patrizia Mirigliani - «In fondo, Miss Italia ha fatto da Cupido tra lui e Carlotta. Fabrizio, poi, diceva sempre che Stella sarebbe stata una futura Miss».Tra le altre, curiose anticipazioni di Patrizia Mirigliani, rilasciate a Diva e Donna, qualcuna potrebbe riguardare la giuria: «Mi piacerebbe avere, ma anche. Trovo Chiara una ragazza bella e intelligente, che incarna lo spirito di quella che deve essere la Miss di oggi».