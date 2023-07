Fabio Fazio, frecciata alla Rai: «Profili social oscurati impropriamente. Si sono ricordati di noi... un po' tardi»

Dopo la decisione della Rai di appropriarsi dei profili social di "Che Tempo che Fa", trasmissione traslocata su Nove insieme a Fabio Fazio, il conduttore decide di fare chiarezza sull'accaduto con un video in cui non risparmia frecciatine all'indirizzo di viale Mazzini.

Il 58enne esordisce così: «Come avete visto, i profili social di "Che Tempo che Fa" non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati. Siamo in attesa che ci vengano restituiti». Il marchio del programma, infatti, è di proprietà dello stesso conduttore e di Banijai.

Fabio Fazio, la Rai si prende gli account social di "Che tempo che fa" (con milioni di follower): cosa sta succedendo

«Quello che è accaduto non ha alcuna ragione - prosegue Fazio - e non dà alcun vantaggio a chi lo ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso, ne apriremo dei nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima». Il conduttore conclude con una vera e propria stoccata ai danni della Rai: «Fa piacere, per altro, che improvvisamente tengano a "Che Tempo che Fa". Un po' tardivamente, ma per certi versi ha un che di positivo».

La nota della Rai

Nei giorni scorsi la Rai, in una nota, aveva spiegato la decisione di oscurare i profili social del programma di Fazio affermando che «l'azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di 'CTCF' in quanto di sua proprietà. Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai3», concludeva la nota della Rai.