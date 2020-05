Ezio Bosso, Alba Parietti: «Fa troppo male». La dedica su Instagram

«Non riesco a parlare. Fa troppo male. Alba». Così Alba Parietti, con un messaggio ai suoi amici più stretti, esprime il suo dolore per la scomparsa di Ezio Bosso.

Parietti nel corso di un'intervista rilasciata lo scorso anno ammise di essere stata «sedotta da quest'uomo che ho trovato irresistibile». La Parietti scrive sul suo profilo Instagram: «Ciao Ezio ma questo non lo posso accettare... troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare non l'ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza e in questo sei stato ingiusto e meraviglioso». Poi, la showgirl condivide una foto insieme al musicista, con una poesia di Emily Dickinson.



