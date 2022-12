Emma Marrone contro gli haters per la battuta sul papà: «Vi auguro le peggiori sofferenze»

Emma Marrone di nuovo contro gli haters. Questa volta per una battuta spietata sulla morte del padre Rosario, deceduto pochi mesi fa a causa di una leucemia che gli era stata diagnosticata un anno prima. La cantante aveva più volte aveva raccontato ai fan il dolore della perdita, visto che era legata da un profondo affetto al papà. E invece, proprio a ridosso del Natale si è vista recapitare un altro messaggio ironico: « "Come festeggerai Natale, con mamma e papino?» con un emoticon di risate.

Emma Marrone, dalla malattia alla morte del padre: «Io fuori tempo, vi racconto tutti i miei difetti»

La risposta di Emma: «Vi auguro le peggiori sofferenze»

Alla cattiveria Emma ha risposto duramente, condividendo uno screen del messaggio che le era stato mandato e ha commentato: «Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la merda di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili perché oltre a essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di m*rda che hai». E poi sbotta, nell descrizione del post scrivendo: «Vi auguro le peggiori sofferenze».

Il ricordo del papà Rosario Marrone

Proprio pochi giorni fa Emma aveva dedicato al papà un lungo post di ricordo su Instagram dopo l'esibizione con Elisa: «Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo da quel palco. Io ti telefonavo. Chissà mia, amore di papà. Com’è andata? Tutto bene? Adesso io ti chiamo ma tu non mi rispondi. Io su quel palco però ci salgo lo stesso. Ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te. Mi trascino nelle cose, le gambe sono stanche come l’anima, trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose. Eri semplicemente papà e io ero la figlia del suo papà».

Vi auguro le peggiori sofferenze. pic.twitter.com/PLeLQy6TOy — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 23, 2022

