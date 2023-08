Emma Marrone, il brindisi al papà morto lo scorso anno commuove i fan: «Alla tua, ovunque tu sia»

Emma Marrone si trova in vacanza insieme ai suoi amici prima di riprendere gli impegni lavorativi e, forse, tornare lì dove tutto è iniziato, in nuove vesti. Sono in molti a volerla come prof di canto ad Amici, ma lei non ha ancora confermato o smentito nulla.

Intanto, mare, vino e felicità per Emma Marrone, dopo un anno decisamente molto duro per lei. A settembre del 2022 la morte del papà Rosario l'ha fatta soffrire molto perché i due avevano un legame speciale. «Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca», aveva scritto nel messaggio in cui condivideva con i suoi fan la recente scomparsa del papà che, oltre ad essere stato un genitore era anche produttore, ma soprattutto, il migliore amico. Tra poco sarà l'anniversario della sua morte, il primo, ma Emma non perde occasione di ricordarlo ogni giorno.

Emma Marrone e il ricordo del papà

Rosario Marrone è stato più di un papà per Emma, una guida e un faro nella sua carriera. La figlia è arrivata al successo, ispirandosi al rock del papà e per questo gli dedica un brindisi anche mentre è in vacanza. Emma ha pubblicato, infatti, una storia su Instagram in cui fotografa il calice di vino e scrive: «Alla tua, ovunque tu sia» e l'emoticon dell'ancora, perché lui questo era per la figlia Emma.