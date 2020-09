Elisabetta Gregoraci fuori di seno al Gf Vip: il video dell'incidente hot fa il giro del web

Incidente hot per Elisabetta Gregoraci. Il seno della showgirl è fuoriuscito per un secondo e ha richiesto l'intervento tempestivo di Myriam Catania che è accorsa per aiutare la coinquilina. L'ex di Flavio Briatore stava provando una coreografia e la canotta nera si è abbassata all'improvviso lasciando intravedere il seno. La regia, attentissima a ogni movimento della 40enne calabrese, ha immortalato tutto e i social si sono scatenati.

Elisabetta Gregoraci, incidente hot

La canotta era troppo aderente e l'incidente non è sfuggito all'occhio della telecamera e dei telespettatori. Myriam Catania è stata la prima ad accorgersene e si è affrettata con lo scopo di coprirla. Gregoraci si è ricomposta immediatamente, ma troppo tardi. Il filmato sta facendo il giro del web.

Elisabetta con le tette di fuori😂 #GFVIP pic.twitter.com/9VD2IcspgW — I Meme Di Oppini (@LeBimbeDiOppini) September 25, 2020

Elisabetta Gregoraci si sta divertendo, ma ha anche qualche momento di riflessione e confidenza. A Matilde Brandi e Stefania Orlando ha parlato della sua lunga relazione con Flavio Briatore, finita 3 anni fa: «Avevo 24 anni, ero una ragazzina e gestire un uomo come lui non è stato facile. Ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato a delle cose televisive, ho cambiato la mia vita e l’ho seguito. Lui aveva ruoli importanti, viaggiava in tutto il mondo e io ho dovuto “sacrificare” le mie cose per stare accanto a un uomo così», ha dichiarato.

