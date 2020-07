Morto Paolo Bruni, ex cameraman della Rai e memoria storica di Roseto

“Paolino” come lo chiamavano gli amici ci ha lasciato nella notte all’età di 82 anni. Da tempo era alle prese con una grave malattia. Ex cameramen della Rai e titolare i diversi radio libere, era diventato un punto di rifermato per tutta a città rivierasca e non solo. La sua immensa raccolta di video sulla storia recente e passata di Roseto degli Anruzzi forse diventerà patrimonio pubblico, in quanto diverse volte le varie amministrazioni che si sono succedute in hanno tentato, al momento senza successo, di acquistare le migliaia di video, filmati e quant’altro riguarda la vita di Roseto: dalla visita alla cittadina del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi fino ai giorni nostri. A darne l’annuncio della sua morte la moglie Elvira, le figlie Daniela e Valentina. I funerali avranno luogo oggi (sabato 11 luglio) alle ore 16 presso la chiesa di Santa Maria Assunta.

