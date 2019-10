​Dritto e Rovescio, madre rom insulta Daniela Santanchè: «Fatti i c... tuoi, p...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insulti di una donna rom a Daniela Santanchè su Rete 4. «Fatti i c... tuoi, p...», ha detto la donna sinti alla Santanchè durante l'ultima puntata di "Dritto e Rovescio". La mamma rom ha raccontato che sua figlia è stata messa incinta a 13 anni da un 36enne: «È normale. Me ne frego delle leggi italiane», ha aggiunto la signora. Ha replicato poi la Santanchè: «Mi auguro che le tolgano tutti i figli, non è in grado di educare dei bambini», le sue parole. Poi gli insulti, infine le scuse.