Don Matteo, Raoul Bova al posto di Terence Hill: «Sarò Don Massimo, ma non indosserò la tonaca»

Raoul Bova prende il posto di Terence Hill, ma non sarà Don Matteo. Si chiamerà Don Massimo il successore del popolare prelato, come annunciato da Bova a "W l'Italia" su Rtl 102.5. Le riprese della nuova stagione inizieranno domani. Don Matteo va avanti «è immortale», ha detto Luca Bernabei, ad di Lux Vide, anche se Bova ha precisato che «non è un rimpiazzo, ma si continua» ed è lo stesso «Don Matteo-Terence Hill ad avere scelto il suo successore, Don Massimo. Diciamo che Don Massimo come nome l'ho scelto io, ma c'è stata anche una dritta di Terence Hill».

<h2> Terence Hill ha dato la sua benedizione </h2>

«Raoul non avrebbe preso il posto di Terence Hill senza la sua benedizione» ha sottolineato Bernabei, spiegando che la collaborazione con Terence Hill va avanti: «L'anno prossimo faremo due film insieme». Bova ha confessato di «essere sul set già da diversi giorni per respirare l'aria della lavorazione della serie. Il primo ciak della nuova stagione con me nei panni di Don Massimo sarà domani. Se posso fare un paragone sportivo è come la staffetta della 4x100. Mi sta per arrivare questo testimone a grande velocità e spero di prenderlo e arrivare a vincere come gli atleti della 4x100. Terence ha conquistato tanto per questa serie che è molto bella».

Niente tonaca per Raoul Bova

Altra novità della serie sarà l'abbigliamento del protagonista: «Don Massimo non indosserà la tonaca», rivela Bernabei. Al di là della tonaca, però, Bova ha confessato di essere stato seguito da «don Carlo nel percorso, anche spirituale, di avvicinamento al personaggio per entrarci dentro e aprire il cuore e l'anima a queste situazioni. La magia di don Matteo, a dispetto della sua apparente semplicità - spiega l'attore - ha delle componenti molto importanti a livello di principi umani e di valori». Lo scopo finale della serie, conclude Bernabei, resta quello di «dare al pubblico un personaggio positivo che possa far andare a letto le persone con una speranza in più».