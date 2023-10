Dargen D'Amico, rivolta per le scelte ai bootcamp di X Factor: «La squadra peggiore di sempre». Morgan: «Questo è pazzo»

«La squadra peggiore di sempre». Il pubblico di X Factor è in rivolta per le scelte del giudice Dargen D'Amico in occasione dei bootcamp andati in onda ieri su Sky. Dopo le scelte di Fedez, presente nella puntata registrata prima del ricovero, è stato infatti il turno del rapper milanese.

Le esclusioni di Dargen

A far discutere è la scelta di tenere nel suo team Fabio nonostante la performance di Caruso piena di stonature.

A farne le spese è stata Gaia che ha concluso la sua esibizione con una standing ovation e l'apprezzamento degli altri tre giudici. Eloquente il commento di Morgan al momento dell'esclusione: «Questo è pazzo». Anche Fedez non ha risparmiato critiche al collega: «Ma sul serio tiene Caruso?».

La squadra di Dargen #XF2023 pic.twitter.com/zZZZoontsn — Ceci n'est pas une merde (@ilmerda_) October 5, 2023

Le reazioni sui social

A scatenare polemiche anche il no rifilato ai Giovie&Micke che secondo Dargen non sarebbero pronti per affrontare i live. «Se Dargen avesse scelto i nomi con il generatore casuale, sarebbe venuta una squadra più decente», uno dei commenti apparsi sui social. Numerosi anche i meme con le smorfie di Morgan ad ogni decisione del rapper. «Dargen ha fatto le sue scelte ed è giusto che le difenda nelle prossime fasi. Dico però che a seconda di chi prende, questa squadra ha il potenziale per riscrivere tutti i record negativi della storia del franchise», scrivono ancora gli utenti.