Crisi nera per il cinema. Cineworld, la più grande compagnia cinematografica del Regno Unito, questa settimana chiuderà tutte le sue sedi nel Regno Unito e in Irlanda. Chiuderà anche tutti i 543 cinema negli Stati Uniti. La notizia arriva dopo che l'ultimo film di James Bond, “No Time To Die” ha rinunciato all'uscita a novembre (forse se ne parla per aprile 2021).



Cineworld, the largest cinema company in the U.K., is closing all of its locations in the U.K. and Ireland this week. It will also close all 543 Regal Cinema theaters in the U.S. The news comes after #NoTimeToDie abandoned its 2020 release date https://t.co/ux9lvyBocw

— Variety (@Variety) October 4, 2020