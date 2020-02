Coronavirus, Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non sa che il figlio è bloccato in Cina

Fabio Testi è un concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e non può sapere che il figlio Fabio Jr è bloccato in Cina per il Coronavirus. Nella casa più spiata d'Italia non si hanno contatti con l'esterno e gli inquilini non sono informati di quello che accade nel mondo. Il virus di Wuhan ha colpito il Paese asiatico, provocato la morte di oltre trecento persone e spinto il governo italiano a bloccare i voli. Il figlio dell'attore non sarebbe rientrato in Italia proprio a causa di questo stop.

Secondo quanto riporta il paparazzo Alan Fiordelmondo sul sito Wolfbreak , Fabio Testi jr sta bene ma si troverebbe attualmente rinchiuso in Cina, dove gestisce delle attività con altri italiani. Pare che non riesca a rimpatriare proprio a causa dell'epidemia che sta flagellando il Paese. Si troverebbe a Shanghai, dove con altri tre connazionali e la stilista spagnola Lola segue l'apertura di un ristorante, il Funk A Deli.



«Per gli italiani è stata subito casa, per gli stranieri un posto nuovo e di qualità, per i cinesi una curiosità e adesso anche un trend», aveva spiegato il giovane veronese riferendosi al locale che da poco anima la movida di Shanghai. Funk A Deli propone piatti veloci, panini, piadine e vini esclusivamente italiani.

Fabio Testi Jr è uno degli italiani rimasti bloccati in Cina. Tra loro ci sono studenti e imprenditori, mentre questa mattina sono atterrati i 56 connazionali partiti da Wuhan.

Ultimo aggiornamento: 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA