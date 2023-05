Concerto primo maggio 2023, Ambra ricorda Lorenzo Parelli. Trecentomila in piazza, tornelli chiusi: è polemica

Tutto pronto per il concerto del primo maggio in piazza San Giovanni in Laterano. Malgrado la pioggia, l'evento per la Festa del Lavoro comincerà alle 14. Madrina per la sesta volta consecutiva Ambra Angiolini. Sul palco, tra gli altri, Luciano Ligabue, Leo Gassman, Tananai, Mara Sattei e Levante.