Ciao Darwin, Madre Natura è Orian Ichaki: chi è. Ex fidanzata di un giudice di XFactor e di un calciatore

Chi è Madre Natura Orian Ichaki

Orian Ichaki, modella israeliana residente a Milano, è ladella settima puntata di. Andata in onda su Canale 5 venerdì 26 gennaio, ha visto sfidarsi i rappresentati della categoria "Trattorie" e "Stellati". Capitani delle due squadre, Claudio Amendola e Andy Luotto. Alla conduzione, il mattatore

Orian Ichaki è una modella dai capelli biondi e gli occhi verdi.

Ciao Darwin

Altra un metro e 76 centimetri, ha una lunga carriera fatta di collaborazioni con case di moda e diversi brand di intimo e abbigliamento. Il suo nome non è sconosciuto al mondo del gossip: Orian è stata in passato fidanzata con Hell Raton, il rapper e produttore ex giudice di XFactor. Negli anni il suo nome è stato accostato anche a quello del cantante Federico Rossi e del calciatore Raoul Bellanova.

Orian ha incantato il pubblico di Ciao Darwin, sia quello presente in studio, sia quello a casa. Ai telespettatori è piaciuta soprattutto perché, contrariamente a quanto fatto dalle colleghe che l'hanno preceduta nel ruolo, è stata una Madre Natura molto entusiasta e si è lasciata andare a balletti ed esultanze. Tanto che su X in tanti scrivono: «La vogliamo a ogni puntata».