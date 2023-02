Chiara Ferragni, il testo della lettera letta sul palco di Sanremo: «Alla me bambina»

Un vestito disegnato con le forme del suo corpo, lo stupore e poi l'invito di Amadeus e Gianni Morandi a Chiara Ferragni per leggere la sua lettera sul palco del Festival di Sanremo. La destinataria è una piccola Chiara (se stessa) che ha un futuro davatnti a sè tra problemi e gioie.



«Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera e mi commuovo se ti penso, non so perchè. Forse mi manchi o forse per farti vedere la mia vita: mi conoscono in tanti e mi apprezzano milioni di persone anche se non piaccio a tutti. Ma piaccio a me stessa è d è un ottimo inizio. Il tuo futuro? Renderti fiera. Faccio tutto per te, per la bambina che sono stata. Ho sempre avuto un pensiero fisso: non sentirmi abbastanza. Vorrei abbracciarti forte e se ho pensato male di te e di me, non lo meriti. Sei abbastanza e lo sei sempre stata. Se non ti sei sentita abbastanza in diversi occasioni, lo eri. E se ti sentirai ancora così non preoccuparti: è normale che lo sia. Le sfide più importanti sono sempre nella nostra testa con noi. Piccola Chiara, crescerai, ci sarà felicità e tristezza ma vivi tutti quei momenti perchè fanno parte del tuo percorso e di te. Un mio amico mi ha detto che bisogna vivere le montagne russe, quando manca il fiato e quando la vetta non si vede. La paura, che vogliamo cacciare sempre, è una sifda per te stessa. Se hai paura e allora è la cosa giusta da fare. Le insicurezze le socnfiggerai altre le porteai avanti. Ora ho due figli e di Fede non ti dico niente ma con lui scopriparai l'amore vero. Sarai sempre la stessa persona con tutti suoi difetti ma gli infallibili fanno sempre il loro meglio. Fare il genitore? Sarà difficile ma i tuoi figli saranno lì al tuo finaoc.



«La nostra società ci dice che quando sei mamma hai una nuova identità ma sei sempre la stessa. Ci sentiamo sbagliate quando andiamo in maternità o quando non siamo con i nostri figli ma non è così. Fai del meglio per i tuoi anche se non perfetta. Celebra i tuoi successi sempre e non sminuirti: noi donne ci facciamo piccole davanti a uomini insicuri, io ci sono passata. Da donna dovrai affrontare problemi al lavoro e per il tuo corpo: sei una suora o una troia. Ma essere una donna non è un limite, insieme alle altre donne possiamo cambiare. Io ci sto provando»



«Non dubitare piccola Chiara, andrà tutto bene, sii fiera di te»