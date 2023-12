Chiara Ferragni, Cesara Buonamici: «Più il danno è grande più si paga, ma non finisce così. L’avidità è cattiva consigliera»

La vicenda pandoro Ferragni-Balocco continua a dominare i dibattiti, e anche nei programmi televisivi di oggi, 19 dicembre, è difficile non tornare sul tema. Dopo la multa dell'Antitrust e le successive scuse dell'influencer più famosa d'Italia, volti noti della tv e dello spettacolo si esprimono con pareri contrastanti. Nel corso di Pomeriggio 5, a lanciare le considerazioni più piccate è stata Cesara Buonamici: «Generosa ma astuta.

L’avidità è cattiva consigliera», afferma.

Caso Balocco-Ferragni, le prese di posizione

Durante il programma pomeridiano di Canale 5, diverse ospiti si sono espresse in favore della Ferragni: «Sta chiedendo scusa a tutta Italia con convinzione e schiettezza», ha commentato Anna Pettinelli. «È bellissimo quando uno fa un errore chieda scusa e con un gesto concreto, un milione di euro. La cosa che mi sorprende è come una donna così attenta nella comunicazione e scaltra nel fare affari sia stata raggirata. Ci deve essere stato un gap in questa faccenda, è strano perché sarà stata assistita da mille avvocati». Dello stesso avviso Eleonora Giorgi: «Chiara Ferragni è una donna seria, con principi importanti. Commovente, da madre e da nonna, è una brava ragazza», afferma la conduttrice.

Diversamente si è invece espressa Cesara Buonamici, giornalista e opinionista del Grande Fratello: «Lei adesso ha certamente fatto un danno a se stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale. Ok, c'è della generosità - prosegue prima di affondare - ma forse anche dell'astuzia in questa sua mossa. Una sorta di recupero e, comunque, ha generato un sospetto anche su altri che fanno la sua attività. Quindi è un qualcosa che è successo e non finisce così». «Le scuse sono certamente importanti e necessarie, però insomma, lei paga per il danno che subisce», dice ancora l'opinionista. «Più il danno è grande, più l'errore si paga caro, ma non finisce certo così. Questo può lasciare una scia di dubbi su altri» Poi un consiglio generale: «L'avidità è una cattiva consigliera».