di Gloria Satta

Italia superstar. Bellocchio, Zanasi, Savona: dopo l’annuncio della Selezione ufficiale cui prenderanno parte Garrone, Rohrwacher e Golino, un nuovo tris di registi nazionali si prepara a marciare sul 71mo Festival di Cannes (8-19 maggio) ospite della Quinzaine des Réalisateurs, la sezione ”pop” e indipendente della kermesse.Marco Bellocchio, che l’anno scorso aveva presentato proprio alla Quinzaine Fai bei sogni, questa volta pertecipa con un cortometraggio: La lotta, musicato dal premio Oscar Nicola Piovani, fotografia di Daniele Ciprì, e interpretato da Fabrizio Falco e Barbara Ronchi. Ha per protagonista un partigiano in fuga dai nazisti da cui lo divide solo il fiume Trebbia.Troppa grazia, protagonisti Alba Rohrwacher e Giuseppe Battiston, è invece una commedia definita dal regista «davvero folle». Al centro della storia un terreno non edificabile, una profuga, una specie di miracolo.Il terzo film della Quinzaine, La strada dei Samouni di Stefano Savona, è un film documentario sul passato e il presente di una famiglia di Gaza duramente colpita nel 2009 durante l'operazione «Piombo fuso». Simone Massi firma le animazioni del film coprodotto da RaiCinema come gli altri due titoli della Quinzaine e i tre in Selezione ufficiale.