Cannes 2023, look pagelle: Uma Thurman diva (9), Charlotte Casiraghi regale (8), Helen Mirren fata turchina (6)

Si apre il sipario sulla 76esima edizione del Festival del Cinema di Cannes 2023 e nella serata dell'inaugurazione gli occhi sono puntati sui look delle star che hanno sfilato sul red carpet. A tagliare i nastri di partenza dell'evento più mondano della Costa Azzurra la madrina Chiara Mastroianni, che ha accolto la giuria di quest'edizione del Festival al Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals assieme al pubblico di star accorse a onorare la Palma d'Oro d'onore, Michael Douglas, e il cast del film Jeanne du Barry de Maïwenn, in primis Johnny Depp, con il quale l'evento prende ufficialmente il via.

Johnny Depp, applausi (e commozione) a Cannes: la rinascita dopo Amber Heard. Dal contratto milionario con Dior al nuovo film

Alessandra Ambrosio divina (9)

Divina la top model Alessandra Ambrosio.

Luminosissima con un abito di Elie Saab con scollatura e cappuccio ultra sofisticato. Brilla anche il collier esclusivo, a laccio, Pomellato.

Charlotte Casiraghi fiorata (8)

In quanto a stile regale Charlotte Casiraghi non ha rivali. Ha sfilato col marito Dimitri Rassam e si è affidata ancora una volta a Chanel, Maison di cui è ambassador che ha firmato per lei un lungo abito di raso blu notte. Si tratta di un modello con la gonna a trapezio e il bustier aderente, la cui particolarità sta nelle maniche e nella scollatura ricoperte di fiori variopinti e dall'effetto tridimensionale. Pochette di velluto nero sempre di Chanel, manicure rosso fuoco coordinata ai fiori sul vestito e un raccolto bon-ton con la fila centrale che ha rivelato degli scintillanti orecchini di diamanti.

Chaterine Denevue eterna (8)

«Je suis Chaterine Deneuve». Eccola, la signora del cinema francese. Impeccabile. Fa sfoggio del suo fascino eterno calcando il tappeto rosso in un abito lungo blu. Amante dei look monocolore (l'anno scorso aveva scelto il rosso), opta per un long dress a tubino con lo spacco posteriore e il davanti decorato.

Uma Thurman (9)

Che eleganza! Uma Thurman si presenta sul red carpet in un abito da gran sera. L'attrice statunitense ha esibito una creazione realizzata per lei dalla Maison Dior. L'abito color cipria è accompagnato da un soprabito rosso a scialle portato elegantemente sulle spalle e da un choker in tinta.

Helen Mirren fata turchina (6)

Il suo look è carico di messaggi, ma l'effetto fa un po' troppo fata turchina: dai capelli all'abito azzurro Helen Mirren fa sicuramente parlare di sè sul tappeto rosso di Cannes. Sembra infatti che Mirren si sia ispirata, tra i capelli colorati raccolti in un pouf e nella scelta dell'abito in tinta blu pervinca, a Maria Antonietta. Intanto sventola il ventaglio con scritto #WorthIt in chiaro riferimento alla tagline di L'Oréal (in Italia «Perché vali»).

Naomi Campbell camuffata (7)

Perché quegli occhiali da sole? Naomi Campbell, la leggenda delle passerelle arriva con gli occhiali da sole abbinati al suo Celine e ci nega la sua straordinaria bellezzaM. a poi se li toglie per le foto e non ce n’é per nessuno.

Catherine Zeta Jones and family (8)

È il turno dei Douglas, ospiti d'onore per celebrare la carriera lunghissima e colma di successi di Michael. Il divo sfila con la moglie Catherine Zeta-Jones (in Elie Saab) e una delle figlie nate dalla loro unione, la ventenne Carys. Catherine ha puntato su un abito decisamente sexy: rosso e vistosamente scollato che può ancora assolutamente permettersi.