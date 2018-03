Cannagate, l'audio che incastra Francesco Monte: a pubblicarlo è Striscia la Notizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tornato a parlare delnella puntata di ieri sera di. Cristiano Militello, questa volta, ha sottoposto la seconda puntata dell'al Var: nella puntata in questione, Eva Henger denunciava in diretta il presunto scandalo dell'uso di marijuana sull'isola da parte di Francesco Monte. Ripulendo l'audio dalle voci degli altri naufraghi, ecco cosa è venuto fuori: "Monte ha portato la droga sull'Isola. Io l'ho detto, soltanto...", ha detto Eva Henger.Francesco ha quindi risposto: "Allora fai i nomi di tutto il gruppetto che si è messo a fumare, dai. Visto che stai facendo questa... la paladina della giustizia". Dopo l'affermazione di Monte, Militello ha commentato: "Capito? Monte riconosce che non era da solo a fumare, ma vediamo ancora..."."Fai i nomi di quelle persone, così è una figuraccia al plurale", ha continuato l'ex naufrago. "Monte ribadisce di aver fumato in compagnia e chiede a Eva di fare altri nomi oltre al suo. Stefano De Martino si chiede come mai nessuno si sia lamentato", ha commentato l'inviato di Striscia. Francesco, poi, si risponde da solo: "Perché l'hanno fatto in tanti, è normale che non si lamentino".Militello ha poi contuinuato: "Ovvio, i tanti che fumavano le canne non erano disturbati dal loro stesso odore. E lo stesso De Martino fa di nuovo la domanda: 'Perché nessuno di voi ha mai detto nulla a me durante la settimana?'. E la risposta la fornisce Francesco...""Anche perché non mi sembrava un problema", si sente dire da Monte."Sentito? Per chi fumava le canne questo non sembrava un problema. Insomma, invece di negare le canne, Monte afferma di non essere stato il solo a fumarle. Giustamente, tutto quello che Eva ha sostenuto fin dall'inizio", ha concluso l'inviato del programma. Dopo l'analisi fatta, Militello ha fatto ascoltare un audio di Cecilia e Nino nel quale entrambi non contraddicono le parole di Eva, limitandosi ad affermare: "uno si fumi una canna o una sigaretta a me non me ne frega un mazza, per me è fumare. Punto".