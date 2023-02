Camilla Costanzo, la lettera della figlia a Maurizio: «Ora sei per mano a Sordi e Gassman, conduci un talk show in paradiso»

Commossa, sull'altare, Camilla Costanzo, primogenita di Maurizio, figlia del giornalista e di Flaminia Morandi, ha letto una lettera in chiesa a nome di tutti i figli. «Ti immaginiamo in Paradiso che organizzi un talk show e nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto», ha detto durante la cerimonia funebre nella chiesa degli Artisti che si è conclusa con la lettura della Preghiera degli Artisti, da parte di Gerry Scotti.

Maria De Filippi e il sorriso durante i funerali di Maurizio Costanzo. Il parroco: «So che gli veniva spacciato un po' di cioccolato...»

Camilla Costanza e la lettera al papà



«Papino, l’ondata d’amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantissime persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più. In molti ti hanno considerato un padre e maestro di vita. Hai incoraggiato, spronato, costruito talenti. Ci lasci un’eredità importante, il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Non ti saresti mai aspettato una grande dimostrazione d’affetto. Ci avresti detto come sempre “Ma vi rendete conto? Tutto questo per me. Ora sei per mano a Sordi e Gassmann, ti immaginiamo mentre in Paradiso organizzi un altro dei tuoi talk show». E poi «nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto».

L'abbraccio con la figlia

Nata nel 1973, Camilla Costanzo è una scrittrice e sceneggiatrice. Ha un marito e due figli, una delle quali era in lacrime durante i funerali. E proprio Camilla l'ha stretta forte a sé una volta che ha ripreso posto dopo aver letto la sua lettera.