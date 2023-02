Chi è Bruno, il corista che ha conquistato i social (e i Black Eyed Peas). «L'anno prossimo conduce lui!»

I Black Eyed Peas infiammano l'Ariston con le loro hit più famose. Ma a scatenare il web ci pensa un corista del Festival di nome Bruno, che Amadeus ha chiamato sul palco per fare una domanda alla band america. Il ragazzo, che il conduttore ha definito «un grande fan» dei Black Eyed Peas, ha sfoggiato un inglese perfetto e una certa padronanza della scena.

Gli stessi cantanti americani hanno apprezzato la spigliatezza del loro interlocutore, ripetendo più volte il suo nome, Bruno, anche durante la loro ultima canzone "Simply the best". I social sono letteralmente impazziti per lui: «Stasera è nata una stella, Bruno ti amo!»; «Che bella voce Bruno!»; «Bruno conduttore 2024, io ci credo». E così altri centinaia di commenti su Twitter.

Chi è Bruno Corazza

Bruno Corazza ha 40 anni, è un cantante e corista. Ha preso parte a numerose trasmissioni Rai, da "Ballando con le stelle" a "Il cantante mascherato". Questa è la sua seconda volta a Sanremo: anche l'anno scorso Bruno ha fatto parte del coro del Festival. Ma quest'anno, di certo, resterà indelebile nella sua memoria.