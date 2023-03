Bruce Willis e la demenza, la moglie assume la super specialista Teepa Snow: «Così si prenderà cura di mio marito»

Si chiama Teepa Snow, il nome dice poco o nulla: ma è la donna che si prenderà cura di Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale. La moglie dell'attore, Emma Heming, ha cercato aiuto per sapere come sostenere il marito e rendergli la vita il più semplice possibile. La modella ha dunque contattato Teepa Snow, una specialista in educazione e cura della demenza.

Bruce Willis, un'esperta di demenza

Lo ha raccontato la stessa Heming quando ha pubblicato una fotografia con la donna, in cui ha taggato l'Associazione per la degenerazione frontotemporale scrivendo: «Sono grata di aver avuto l'opportunità di lavorare con Teepa Snow: è una grande esperta per la cura della demenza». Poi, ha anche aggiunto: «È una leader amorevole, compassionevole e abile su questo tema che si muove con pura empatia. È un dono».

Snow ha speso parole di ringraziamento per la Heming: «Ha svolto un lavoro assolutamente straordinario nel fornire il giusto supporto a Bruce, dal momento che le sue capacità sono cambiate. Continua così, a fornirgli ciò di cui ha bisogno per vivere bene. Complimenti Emma e tutta la famiglia per il tuo lavoro e la tua dedizione. È davvero straordinario!», ha risposto la specialista nei commenti.

LA MALATTIA DI BRUCE

Questo disturbo può causare problemi di linguaggio, problemi emotivi e cambiamenti emotivi. Non a caso, la madre dell'attore era molto preoccupata perché aveva capito che Willis non l'avrebbe più riconosciuta. «Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora», ha detto l'attore tedesco Wilfried Gliem, aggiungendo: «Marlene dice che il suo comportamento è molto lento e un po' aggressivo. Una normale conversazione con lui non è più possibile. Ma è una cosa normale, visto il suo quadro clinico».

Chi è Teepa Snow e i suoi consigli

Teepa Snow è una terapista californiana specializzata in demenza: da oltre 30 anni insegna metodi e strumenti per aiutare le persone con declino cognitivo e i loro famigliari a comprendere la malattia e a conviverci meglio, giorno dopo giorno. Il suo sito teepasnow.com, ad oggi solo in inglese, è ricco di consigli per migliorare la dignità e il benessere sia di chi è malato sia di chi assiste.