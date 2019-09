Bianca Guaccero, bufera per lo spot di Detto Fatto: fan furiosi, lei si scusa

di Emiliana Costa

Bianca Guaccero, nella bufera per lo spot di Detto Fatto. Fan furiosi: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai2 - che tornerà in onda lunedì 16 settembre - è finita nell'occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina Instagram di Detto Fatto.Nello sketch, Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video - che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione - Bianca è in camerino per preparsi al debutto. Giampaolo, offeso per uno scherzo - ricevuto in uno spot precedente - le gioca un tiro mancino:Se lo spot ha fatto sorridere alcuni, in molti sarebbero andati su tutte le furie. «». E ancora: «». I messaggi di protesta hanno inonandato la pagina di Detto Fatto e stamani Bianca Guaccero ha risposto con un video, postato sulla stessa pagina: «Con lo sketch sul gamberetto, volevo ironizzare su un mio personale problema. Sono davvero allergica e ho la fobia del cibo.». In molti hanno apprezzato le scuse di Bianca Guaccero, anche se qualcuno ha fatto notare: «Il video dello sketch è ancora online, toglietelo».