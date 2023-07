Cartabianca, cosa succede ora? Le indiscrezioni: «Per ora non sarà sostituita, in cantina l'ipotesi Monica Giandotti»

Cosa succederà ora a Cartabianca? Contrariamente alle voci circolate tra ieri e oggi, venerdì nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione non verrà presentato alcun prodotto in sostituzione del programma di Bianca Berlinguer, perché - apprende l'Adnkronos - l'azienda ha intenzione di prendersi il tempo tecnico necessario ad «un'indagine di marketing» per individuare il tipo di programma e quindi la conduzione.

Proprio ieri l'ad Rai, Roberto Sergio aveva detto: «La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto», E ancora. «Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3». Poche ore dopo arrivava la lettera di dimissioni da ogni incarico in Rai e dal programma del martedì sera: Berlinguer ringrazia la Rai «per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento». Viale Mazzini, che lavora alla risoluzione del contratto, ringrazia a sua volta la giornalista e le formula «gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale».

Dunque da Rai3, storico (ex) fortino del centrosinistra, dove ha diretto a lungo il Tg3, Berlinguer passerà a Rete4, presidio dell'informazione di Mediaset che punta a differenziare il suo orizzonte politico. Alla conferma ufficiale del trasferimento al Biscione mancano ancora alcune ore. Per la conduttrice c'è l'ipotesi di un programma in prima serata.