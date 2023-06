Rai, confermato il programma di Damilano. Gramellini va a La7. Blindati Amadeus, Conti e Clerici

Nessuno scossone nel preserale di Rai3. Almeno, non ancora. Marco Damilano resta alla guida del "Cavallo e la torre", il suo spazio di informazione delle 20,40.

La trasmissione sarebbe stata infatti confermata per un altro anno, nonostante le perplessità di molti esponenti della Lega per come l'ex direttore dell'Espresso ha trattato il caso dell'hotel Metropol (quello dei presunti fondi russi al Carroccio, archiviato lo scorso aprile) quando era direttore del settimanale.

I palinsesti

Nella tv pubblica, quella in corso è la settimana decisiva per la definizione dei palinsesti, che verranno presentati il prossimo 7 luglio.

Ma secondo quanto si apprende, per il momento il direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini si starebbe concentrando sulla programmazione estiva, che va definita a strettissimo giro, incontrando giornalisti e conduttori.

Sul tavolo c'è però ancora la doppia grana della domenica del terzo canale. Con gli addii - tutti da rimpiazzare - di Lucia Annunziata e Fabio Fazio. E se per sostituire la prima si continua a parlare di Monica Maggioni (ma c'è anche chi fa il nome di Serena Bortone, che lascerà il suo "Oggi è un altro giorno probabilmente per passare a Rai3), per il secondo pare sfumata l'ipotesi Alessandro Cattelan, che si è tirato indietro (sarà tattica?).

L'addio di Gramellini

Soluzione cercasi pure per lo spazio che lascerà vuoto a breve Massimo Gramellini: il contratto col servizio pubblico della firma di punta del Corriere è in scadenza a giugno. E secondo i bene informati, il giornalista sarebbe sul punto di siglare un nuovo contratto «pluriennale» con La7, per un programma che andrà in onda il sabato sera sulla tv di Urbano Cairo. Ma in attesa dell'incontro coi vertici Rai, non avrebbe ancora firmato.

Sempre su Rai3 (che diventerà il canale dell'informazione a tutto tondo, dando molto più spazio che in passato a orientamenti differenti) c'è in cantiere lo spostamento di "Report" alla domenica sera, al posto di "Che tempo che fa", mentre per il prime time del lunedì circola l'ipotesi di un programma di inchiesta di Salvo Sottile. Diverse le conferme: da "Chi l'ha visto", in onda dal 6 settembre, "Cartabianca", al via il 7 settembre, lo stesso Report, in onda dal 23 ottobre, "Fame d'amore" dal 13 ottobre, oltre a "Che ci faccio qui".

Le conferme a Rai1

Passando a Rai1, le voci di conferma si fanno ancor più solide: Alberto Matano resterà alla "Vita in diretta", Eleonora Daniele a "Storie italiane". Blindato Amadeus come direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024, così come Carlo Conti a "Tale e quale show". Salda in sella anche Antonella Clerici che, oltre a presidiare la fascia del mezzogiorno di Rai1, condurrà ancora "The Voice Senior" e allungherà l'appuntamento con "The Voice Kids". La domenica pomeriggio della rete ammiraglia sarà ancora affidata a Mara Venier con "Domenica in" e a Francesca Fialdini con "Da noi a ruota libera".