Monica Giandotti al posto di Bianca Berlinguer? Chi è la ex conduttrice di Agorà: il figlio Giulio, il marito (collega), la malattia e quanto guadagna

Monica Giandotti, in pole position per sostituire Bianca Berlinguer dopo le dimissioni dalla Rai, è una giornalista nata a Roma il 23/05/1978.

Inizia la sua carriera realizzando alcuni servizi sportivi per alcune emittenti locali romane. Nel 2000 conduce su Canale Dieci un talk show a carattere politico. Nonostante la carriera avviata, la Giandotti ha conseguito anche un Master in Diritto Europeo e un dottorato di ricerca presso l’Università di Teramo. Ha realizzato Anno Zero con Michele Santoro, fino a diventare a partire dal 2010 uno dei volti storici del TG3. Dal 2020 al 2022 ha affiancato Marco Frittella (fino all’11 marzo 2022) alla conduzione di Unomattina. Dal 12 settembre 2022 conduce su Rai 3 Agorà, lasciando così, la conduzione di Unomattina a Massimiliano Ossini.

Il marito

È sposata con Stefano Cappellini, caporedattore centrale a La Repubblica. Che ha lavorato anche nel campo del giornalismo televisivo, collaborando a vari programmi su numerose reti come: Batti e Ribatti (Rai 1), Controcorrente (Sky), Matrix (Canale 5) ed Exit (LA7).

Il figlio

Monica e Stefano diventano genitori nel 2018. Anno in cui nasce il loro primo figlio Giulio.

Le passioni

Le piace la danza e ha studiato il balletto dai 6 ai 25 anni. Tra le passioni in comune con il marito: Ludovico Einaudi e Vasco Rossi.

Quanto guadagna?

Indiscrezioni dicono che avrebbe uno stipendio annuale che si avvicina ai 70 mila euro.

La confessione sulla malattia

Durante l’adolescenza ha combattuto contro un principio di anoressia. Quando le è stato chiesto quando ha capito di essere avvenente e telegenica, lei ha ammesso: “Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con il mio corpo in particolare”.