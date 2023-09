Bianca Berlinguer debutta su Rete 4, stasera in tv il via a “È sempre Cartabianca”: orario, ospiti e la “frecciatina” alla Rai

Bianca Berlinguer debutta stasera in tv su Mediaset con il suo nuovo programma. Esattamente un mese fa la giornalista dava appuntamento ai suoi telespettatori della Rai su Rete 4: «Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare», e lei ha cambiato e da oggi, martedì 5 settembre 2023, partirà “È sempre Cartabianca” alle 21.25, talk show che andrà in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Un nuovo programma che però strizza l'occhio al vecchio.

Dopo oltre 30 anni Bianca Berlinguer si separa dalla Rai e convola a nozze con Mediaset, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi la conduttrice nel suo bagaglio porta tutta il suo modo di fare attualità, cronaca e politica, con lei numerosi ospiti in studio ogni puntata e l'amico Mauro Corona.

Gli argomenti di È sempre Cartabianca

A "Tv, Sorrisi e Canzoni" la conduttrice ha anticipato che tipo di programma sarà: «Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria».

Lo spot

«Manca ancora pochissimo tempo e sarà sempre Cartabianca a raccontarvi l'Italia con le sue storie, la sua politica, l'economia, a farvi ascoltare le opinioni di tutti anche le più critiche e controverse e a portarvi nei luoghi dove i fatti accadono». Con queste parole la Berlinguer appare sui social Mediaset per dare appuntamento ai suoi nuovi telespettatori.

Gli ospiti della prima puntata

Tra gli ospiti annunciati in studio Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Stefano Cappellini e Maurizio Belpietro. Il primo super-ospite intervistato sarà Giuseppe Conte, presidente dei 5 Stelle, mentre sette giorni dopo è attesa Elly Schlein, segretaria del PD. Altro ospite d’onore Mario Giordano, che passa il testimone della serata del martedì a Bianca slittando con il suo programma Fuori dal Coro al mercoledì sera: «Nella prima puntata avrò ospite Mario Giordano che per consentirmi di andare in onda in una zona per me confortevole si è spostato in palinsesto». Da Erto (Pordenone) ci sarà sempre lo scrittore e alpinista Mauro Corona che animerà la serata on i suoi siparietti che spesso finiscono in tendenza sui social. Inoltre il programma prevede la presenza del pubblico in studio.

Il titolo della trasmissione è un richiamo al format della Rai

Il titolo della trasmissione è naturalmente un diretto richiamo a Cartabianca, che Bianca Berlinguer ha condotto su Rai 3 dal 2016 al 2023, e di cui è confermato (oltre al giorno di messa in onda) a grandi linee il format del talk show a tema attualità, cronaca e politica con numerosi ospiti in studio e in collegamento. Bianca Berlinguer cambia sì, ma È sempre Cartabianca già dal nome rimanda al suo format di Rai 3, il quale riuscì a garantirle un notevole successo.