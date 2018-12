Beverly Hills 90210 sta per tornare: ci sarà tutto il cast originale (ma mancano i più amati)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ragazzi degli anni '90 addrizzate le orecchie: Beverly Hills 90210, la serie che ha fatto sognare un'intera generazione, sta tornando. E la notizia è che ci sarà tutto il cast originale tranne Shannen Doherty (Brenda Walsh) che sta combattendo contro un cancro e Luke Perry (Dylan McKay), impegnato nella serie Riverdale.Rivedremo invece Jennie Garth (Kelly Taylor), Tori Spelling (Donna Martin), Jason Priestley (Brandon Walsh), Ian Ziering (Steve Sanders), Brian Austin Green (David Silver) e Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman): a riportarlo è la testata statunitense Deadline, secondo cui un reboot firmato CBS Tv sarebbe stato presentato a vari broadcaster, sia emittenti tradizionali che servizi di streaming.Quello di Beverly Hills 90210 - serie andata in onda in Italia due anni dopo la messa in onda originale statunitense, nel 1992 e fino al 2000 - non sarebbe un reboot «convenzionale». In effetti la formula dello show era già stata ricreata dall'emittente Usa The Cw con 90210 (con cast differente nonostante la presenza di Jennie Garth, Shannen Doherty e Tori Spelling), arrivata anche da noi a partire dal 2009 e conclusa nel 2013.