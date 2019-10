​E' morto Beppe Bigazzi, volto noto de La Prova del Cuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo conoscevano tutti comee soprattutto come protagonista de “La prova del cuoco” di Antonella Clerici : dal 2000 era stato co-conduttore: il toscano Giuseppe Bigazzi , che lottava da tempo contro grave una malattia, è morto oggi.La sua passione per la gastronomia lo aveva portato da prima a curare una rubrica sul quotidiano Il Tempo e poi sbarcare in televisione a "La borsa della spesa", all'interno del programma Unomattina su Rai 1.Bigazzi fu al centro di un caso televisivo culminato, il 15 febbraio 2010, con la sua sospensione da La Prova del Cuoco. Le ragioni sono tutte da attribuire alla citazione del proverbio "a Berlingaccio chi non ha ciccia ammazza il gatto" (che significa "il giovedì grasso chi non ha più carne da mangiare si ciba del gatto") durante la diretta tv Rai. In quella circostanza spiegò la procedura utilizzata per trattare la carne dell'animale per migliorarne il sapore, riferendo di averla consumata in diverse occasioni durante la sua infanzia passata a Terranuova Bracciolini, suo paese natale.