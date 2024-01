Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello, «stanotte è morto il papà Paolo»: il post sull'account ufficiale dell'attrice

La decisione era nell'aria da tempo ma ora è ufficiale: Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari».

Beatrice Luzzi lascia la casa, il motivo

In più occasioni è capitato che l'attrice si lamentasse del fatto che non le fosse mai stato comunicato, il termine del programma che, presumibilmente, dovrebbe chiudersi tra marzo e aprile. Nella diretta di lunedì scorso, mentre Beatrice era intenta a salutare suo figlio minore, Elia, rivolgendosi alle telecamere, tra un bacio e l'altro ha dichiarato: «No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio».