Barbara D'Urso, quale futuro in tv? Mediaset taglia i «suoi» opinionisti ed è «fuori dai piani di Amadeus» per Sanremo

Il futuro televisivo di Barbara D'Urso è ormai segnato. Dopo l'addio anticipato a Pomeriggio 5 (e il contratto con Mediaset in scadenza a dicembre), sembra che anche i suoi opinionisti siano destinati a non mettere più piede a Cologno Monzese.

A rivelarlo è Dagospia, secondo cui i cosiddetti «dursiani» non prenderanno parte alle trasmissioni Mediset della prossima stagione. Un'eccezione, tuttavia, sarà fatta per i personaggi considerati più «trasversali».

Quale futuro per Barbara D'Urso?

Ma non finisce qui, perché la stessa Barbara D'Urso sembra stia faticando a trovare una nuova collocazione in tv. Di certo non la vedremo a Sanremo 2024. Sempre secondo Dagospia, infatti, l'entourage di Amadeus avrebbe smentito categoricamente l'ipotesi: «Non è nei piani del direttore artistico».

Per la D'Urso non si apriranno neanche le porte di "Ballando con le Stelle", come ha confermato lei stessa in un'intervista a La Repubblica: «Non è mai esistita questa possibilità». Versione confermata anche dalla Rai nel corso della presentazione dei palinsesti.