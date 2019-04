Alberto Mezzetti allontanato da Barbara D'Urso: «Impossibile parlarti. Arrabbiata per le voci sulla love story?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chenon ha mai nascosto il suo debole per, ora si sente lontano dalla conduttrice. Lui, dopo la vittoria della scorsa edizione delera riuscito in qualche modo ad avvicinarsi alla conduttrice. Ora però i due si sono allontanati e l’ex gieffino ha scritto una lettera alla d’Urso per chiedere le ragioni.A mettere le distanze infatti sarebbe stata proprio lei: «Una volta fuori dal reality - si legge su “diPiù” che ha pubblicato le lettera - è nata tra noi un’amicizia speciale. Purtroppo, però, dopo una bella sintonia, negli ultimi mesi parlare con te è diventato impossibile. Ho fatto qualcosa di sbagliato?».Si era sparsa la voce di una relazione («Forse il fatto che la gente pensasse a una nostra relazione ha compromesso il nostro rapporto lavorativo e mi hai voluto allontanare?»), ma la frequentazioni si è comunque improvvisamente interrotta: «Fino a giugno eravamo molto vicini, si prospettava una stagione televisiva interessante, e io ero molto curioso di questa nuova esperienza. Poi le voci su una nostra ipotetica relazione sono diventate sempre più incalzati e ho notato che tutto questo ti infastidiva».