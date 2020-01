Grande Fratello Vip, Barbara Alberti offende Wanda Nara: «È un mostro. Alta un metro e mezzo e si è fatta l'ottava di seno»

Barbara Alberti offende Wanda Nara. La discussa concorrente del Grande Fratello deve essersi dimenticata della presenza dei microfoni e si è lasciata andare a commenti poco carini sul conto dell'opinionista dell'edizione Vip, presente ogni sera in diretta per commentare l'operato degli inquilini della casa.

La scrittrice era in camera con Andrea Montovoli e Licia Nunez con i quali stava parlando di chirurgia estetica. In quel contesto, senza mezzi termini ha dato del mostro a Wanda: «Ma come Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l'ottava di seno. Dai è un mostro. Come? Si è lei....opss». Proprio mentre si lasciava andare al suo sfogo, si è ricordata della presenza dei microfoni, ma ormai la gaffe era fatta.

Ovviamente lo scivolone non è sfuggito ai seguaci del Gf Vip che hanno fatto sì che le parole dell'Alberti diventassero virali. La scorsa settimana una concorrente ha detto alla Nara di averla tradita con l'ex marito (anche se tra le righe), ma la moglie di Icardi l'ha presa a ridere. Questa volta le è stato dato del "mostro", come reagirà Wanda nella prossima puntata in prima serata?

Ultimo aggiornamento: 13:19

