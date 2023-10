Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: «Con Lino Banfi realizzo un sogno. Vi stupirà in pista...»

Dopo diciotto anni di corteggiamento Milly Carlucci ci è riuscita: ha convinto Lino Banfi a scendere in pista. La pista di Ballando con le Stelle. «La considero senz’altro una grande vittoria: a Lino mi lega un rapporto molto profondo - racconta a DiPiù la conduttrice del programma di Raiuno in partenza sabato 21 ottobre - Probabilmente tante cose che so fare in questo mondo me le ha insegnate proprio lui, con la sua voglia di fare, la sua professionalità, la sua dolcezza...».

In sala prove Lino è esausto ma felice: «Ma chi me l’ha fatto fare...

alla mia età... ma sento che ho tanta energia nel cuore». Milly sorride perché è riuscita a realizzare un suo desiderio, portare nel suo programma "nonno Libero": «È senz’altro il nonno di tutti, ma io lo considero più che altro come uno zio, sono troppo grande... Però le devo confessare che mi lega a lui un rapporto speciale che inizia nel 1983, quando insieme recitammo nel film “Pappa e ciccia”». Sono passati quasi quarant'anni: Milly interpretava Rosina, Lino era suo zio». Un'attrice mancata per noia: «Mi accorsi quasi subito - racconta ancora la Carlucci a DiPiù - che mi annoiavo. Io sono una donna che ama avere l’adrenalina in corpo. Il mondo del cinema è un mondo che può avere anche tempi molto lunghi tra un ciak e l’altro. E ricordo che magari tornavo nella mia roulotte, rileggevo e rileggevo il mio copione, ma guardavo in continuazione l’orologio perché non vedevo l’ora di tornare sul set». Fu Lino a incoraggiarla a continuare con la televisione dopo un'edizione di Risatissima. E così «ho scelto di vivere con l’adrenalina che trasmette il pubblico, mi sono innamorata della diretta. Ogni volta che comincia Ballando con le Stelle per me è così: faccio un grande respiro, penso ai miei genitori che mi guardano da Lassù, entro in pista e via».

E ora è Milly punta su Lino: «Garantisco che Lino farà rimanere a bocca aperta il pubblico, perché è piuttosto bravino. Avrà al fianco una ballerina esperta come Alessandra Tripoli, la più adatta a prenderlo per mano».