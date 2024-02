Bafta 2024, look pagelle: Emma Stone pesca (5), Lily Collins divina (9), Margot Robbie e l'ossessione del rosa (5), Emma Corrin puffo (4)

Londra ospita il tradizionale appuntamento con i BAFTA, i premi che annualmente il British Academy of Film and Television Arts assegna ai migliori film dell'anno. Cinema, ma anche tanto glamour. Sul tappeto rosso londinese sfilano Cate Blanchett e Dua Lipa, Barry Keoghan e il Principe del Galles, Wiliams, per la prima volta senza Kate Middleton, ancora in fase di ripresa dal recente intervento che la vedrà di nuovo "operativa" dopo Pasqua.

E poi Margot Robbie, Naomi Campbell e tante altre star. Domina il colore (rosso e pesca le tendenze dell'anno) e lo stile. Ecco i loro look.

Dua Lipa signora in rosso 8

Puoi sbagliare con un rosso Valentino? Dua Lipa ha scelto di andare sul sicuro indossando un classico senza tempo: un abito lungo di chiffon, con mantella a strascico. Un inno all'eleganza che la rende assolutamente perfetta.

Lily Collins e l'abito scultura (9)

Glamour ma mai scontata, Lily ha voluto catturare l'attenzione con questo abito scultura di Tamara Ralph che la rende un’icona di stile assoluta. L’abito scolpisce e celebra la sua silhouette, mentre le maniche a sbuffo si pongono all’avanguardia della moda, riflettendo l’ultima tendenza innescata dal film Povere Creature con Emma Stone. Perfetto anche il make-up con un rossetto scuro che esalta il suo incarnato porcellanato e i capelli, acconciati in uno stile che richiama le dive del cinema degli anni ’50. Applausi.

Margot Robbie e l'ossessione del rosa (5)

Il rosa c'è, (poteva mai mancare?). Dopo averlo sfoggiato in ogni salsa, Barbie Margot stasera lo propone in abbinamento con il nero in questo abito firmato Armani Privè con inserti di paillettes che le sta un incanto. Ma quest'ossessione per il rosa, diciamolo, ha un po' stufato. Sarà l'ultimo pink carpet del'attrice? Noi ce lo auguriamo.

Emma Stone pesca (5)

Il colore è quello dell'anno, d'accordo. Ma questo abito color pesca di Louis Vuitton non le rende giustizia. L'attrice, che ha vinto come Miglior attrice protagonista per "Povere creature", non trionfa in fatto di stile sul red carpet. Il corpetto troppo largo e allungato, l'eccessiva manica a sbuffo, la coulotte che si intravede sotto al vestito: nel complesso? Un disastro.

Florence Pugh dea del glamour (10)

Signore, prendete appunti: Florence Pugh è una vera e propria dea del glamour. Ai BAFTA ci regala una perla di stile in un abito spettacolare di Harris Reed. Il corpetto dell’abito, impreziosito da glitter e con una chiusura incrociata sul retro, abbraccia perfettamente la figura di Florence. Gli accessori poi, con quel collier a cascata, sono la ciliegina sulla torta. Divina.

Rosamund Pike anni '50 (7,5)

Un nuvola di tulle. Rosamund Pike ci riporta all’eleganza degli anni ’50, sfoggiando una creazione di Dior che incarna perfettamente lo stile semplice ed elegante dell'attrice. I capelli di Rosamund, raccolti in modo semplice con una mini-treccia, e gli orecchini a perla pendenti, sono l'aggiunta perfetta a un look che sembra scolpito su misura per lei.

Carey Mulligan (10)

Ecco un altro Dior sul red carpet dei Bafta. L'eleganza senza fronzoli di Carey parla da sola. Niente strascici, trasparenze o piume. A lasciare il segno solo il corpetto. Semplicemente perfetta.

Emma Corrin puffo (4)

Voleva stupire (e ci è riuscita). Ma questo outfit Miu Miu non convince. Il look da sexy puffo con la pancia scoperta non si capisce dove voglia andare a parare. L'effetto è sicuramente non convenzionale ma non merita la sufficenza.

Naomi Campbell cappuccetto nero (7)

La pantera nera si trasforma in cappuccetto rosso versione dark con questo abito firmato Chanel. La mantella nera con cappuccio e fiocco lasciano intravere il nuovo mini caschetto sfoggiato dall super top model che a 53 anni è sempre inimitabile.

Emily Blunt odalisca (7)

Emily in versione odalisca tutta perline e trasparenze in questo abito Elie Saab. Luccica, forse un po' troppo.