Gf Vip, tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania nella notte scappa una bacio sulle labbra

Momento molto intimo tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, concorrenti del Gf vip. Complice forse un bicchiere di troppo è scappato un bacio sulle labbra. Un incidente 'hot' che non è sfuggito ai fan dei reality e agli utenti di Twitter. Il video del saluto caloroso è finito sui social e ha come protagoniste proprio le inquiline più attese di questa nuova edizione. Nel corso della prima nottata la Gregoraci e la Catania si sono strette in un abbraccio in giardino e poi, dopo aver girato la testa simultaneamente, si sono trovate bocca a bocca per qualche secondo.

