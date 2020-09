GF Vip, Paolo Brosio non entra più nella casa: «Non sta bene, è in ospedale»

Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non entra più: «Non sta bene è in ospedale». Il giornalista e opiniosta fisso dei programmi di Barbara d'Urso non farà parte, almeno per ora, del cast a causa di problemi di salute non ben definiti. A darne l'annuncio in diretta Alfonso Signorini.

Paolo Brosio sarebbe dovuto entrare nella casa durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che non ci sarà. Sin dall'inizio Signori ha parlato dell'ingresso nella casadi 9 vip anzichè 10 come anticipato. In un primo momento si è pensato ad una defaillance di Signorini ma purtroppo non è così. «Questa sera sarebbe dovuto entrare nella casa Paolo Brosio - annuncia Signorini - ma non ci sarà perchè non sta bene. Paolo ha avuto problemi di salute. Sta facendo degli accertamenti e ora è in ospedale».

Sul profilo instagram di Brosio la comunicaizone ufficiale: «Per alcuni accertamenti medici, slitta l'ingresso di #PaoloBrosio nella Casa del #GrandeFratelloVip previsto inizialmente per questa sera, Venerdì 18 settembre 2020.

Nei prossimi post ulteriori informazioni in merito. #gfvip».

Ultimo aggiornamento: 10:08

